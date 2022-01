Công an "rởm" uy hiếp, quan hệ tình dục với gái bán dâm còn ép lấy 2 triệu đồng

Theo thông tin từ Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương, đơn vị này đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi giả danh cảnh sát, dọa nạt cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản của gái mại dâm. Đối tượng bị tạm giữ là Đặng Tuấn Cảnh 22 tuổi, quê Kiên Giang.

Đối tượng Đặng Tuấn Cảnh tại cơ quan Công an.



Theo tài liệu điều tra, vào tháng 12-2021 thông quan mạng xã hội, Cảnh, 22 tuổi, quê Kiên Giang, phát hiện chị H. rao bán dâm. Cảnh nhắn tin cho chị H. tự xưng là công an đe dọa chị H. buộc người này phải quan hệ tình dục với mình.

...

Tưởng Cảnh là công an thật, chị H. chấp nhận đến khách sạn quan hệ tình dục với Cảnh. Chưa dừng lại, Cảnh tiếp tục nhiều lần nhắn tin đe dọa yêu cầu chị H. phải đưa 2 triệu đồng cho mình.

Đến lúc này, chị H. mới nghi Cảnh là công an giả và báo công an Thới Hòa. Lực lượng công an đã tiếp nhận tin báo, tổ chức vây bắt quả tang khi Cảnh đang nhận 2 triệu đồng từ chị H.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Cảnh theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: Pháp Luật Plus