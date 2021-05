Công an nhìn tài xế vật lộn với cướp tường trình gì?

Chiều 17/5, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết TP đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai kỷ luật đại úy Nguyễn Thanh Lâm, Công an xã Cự Khê, do thiếu trách nhiệm liên quan vụ tài xế taxi bị cướp tấn công.

Trao đổi với Zing, thượng tá Chu An Thanh, Trưởng công an huyện Thanh Oai, cho biết đại úy Lâm bị kỷ luật vì không tìm cách ngăn chặn, giải quyết, thờ ơ khi chứng kiến vụ án.

Đại úy Nguyễn Thanh Lâm đứng nhìn nạn nhân bắt tên cướp. Ảnh: Chụp màn hình.



"Thời điểm trên, đại úy Lâm đang trên đường đi làm nhiệm vụ về căn cước công dân. Khi thấy vụ việc, đồng chí Lâm dừng lại để gọi điện cho đồng đội ở Công an xã Cự Khê đến hiện trường tiếp ứng", chỉ huy Công an huyện Thanh Oai cho hay.

Trước đó, chiều 16/5, Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) tấn công ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, lái xe taxi G7) tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, hòng cướp tài sản.

Sáu đã dùng dao đâm vào ngực và tay của tài xế taxi. Nạn nhân sau đó chống cự, kéo Sáu ra đường rồi tấn công, khống chế lại tên cướp.

...

Chứng kiến vụ việc, đại úy Nguyễn Thanh Lâm không hỗ trợ, giải cứu nạn nhân hay bắt giữ nghi phạm mà lại đứng nhìn và gọi điện thoại.

Khi ông Minh kêu cứu và nói "Em bị cướp đâm vào ngực rồi. Con dao ở trong xe", thì mới có một người dân đến ứng cứu, hỗ trợ khống chế tên cướp.

Sau khoảng 20 phút từ khi vụ việc xảy ra, Công an xã Cự Khê mới có mặt để bắt giữ Sự. Còn ông Minh được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo cảnh sát, Sáu bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người. Hôm 23/4, nghi phạm cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, để chuộc tài sản, nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zingnews.vn