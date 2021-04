Công an Hà Tĩnh ra quân cao điểm bảo đảm ATGT dịp lễ 30/4 - 1/5 và bảo vệ bầu cử

Tin Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội dịp lễ 30/4 - 1/5/2021 và bảo vệ bầu cử.