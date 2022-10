Công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang 'hành lạc' trong nhà nghỉ do 'tú bà' U60 quản lý

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 13/10, Tổ công tác Đội CSHS Công an huyện Lục Ngạn kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Phương Hoa (thuộc thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) bắt quả tang 2 cặp đôi nam nữ, đang có hành vi mua bán dâm tại 2 phòng trong nhà nghỉ.



Được biết, nhà nghỉ Phương Oanh do đối tượng Lý Thị Khánh quản lý.

Đối tượng Lý Thị Khánh tại Cơ quan Công an

...



Làm việc với Cơ quan Công an, Lý Thị Khánh khai nhận có tiếp nhận 2 nhân viên nữ (ở các tỉnh Lai Châu và Điện Biên) đến cơ sở nhà nghỉ để làm việc. Tuy nhiên, do nhà nghỉ không có việc nên Khánh đồng ý cho các khách nam có nhu cầu mua dâm với các nhân viên, mỗi lượt là 300.000 đồng.



Hiện, Công an huyện Lục Ngạn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lý Thị Khánh theo quy định của pháp luật.





Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn