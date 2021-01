Con trai nguyên lãnh đạo CA huyện khai gì khi bị bắt?

Liên quan đến vụ bắt con trai nguyên lãnh đạo công an huyện tổ chức đánh bạc, tối ngày 18/1, trao đổi với báo Đất Việt, Đại tá Ngô Xuân Huyền, nguyên Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, ông chưa nắm được thông tin này.

Đại tá Huyền cho biết ông và vợ đã ly dị và con trai là Ngô Xuân Quyền (28 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) ở với mẹ. Ông cũng khẳng định mình không hề bao che và rất đau khổ khi có con trai tổ chức đánh bạc.

Về việc này, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giam Ngô Xuân Quyền. Quyền là người tổ chức sòng bạc giữa rừng bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu từ hơn một năm trước.

Ngoài Quyền, đàn em là Trần Minh Sang (tức "Cu Sển", 28 tuổi) cũng bị bắt giữ theo các quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngô Xuân Quyền lúc bị bắt.

...

Theo cơ quan điều tra, Quyền và Sang bị bắt giữ tại một quán cà phê tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào sáng 13/1, sau đó được di lý về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ việc điều tra.

Bước đầu, Quyền khai trong suốt 1 năm qua trốn sang Campuchia để tránh truy nã và thỉnh thoảng về Việt Nam. Nhưng khi về nước, Quyền không nghỉ tại khách sạn hay sử dụng xe công cộng mà thuê xe tự lái hay bạn bè đón để không bị phát hiện.

Trước đó, đầu tháng 12/2019, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phá sòng bạc do Ngô Xuân Quyền tổ chức trong rừng bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và bắt nhiều bị can.

Sòng bạc này có rất đông người đến từ nhiều tỉnh, thành lân cận tham gia. Tuy nhiên, Quyền đã bỏ trốn trước khi bị bắt và bị truy nã.

Về vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Quyền chủ mưu đã được tòa án hai cấp đưa ra xét xử. 20 bị cáo trong vụ án này bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 4 năm tù.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: datviet.trithuccuocsong.vn