Clip: Xử lý xuất thần, người đàn ông tự cứu mạng mình trước đầu xe tải

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông suýt mất mạng vì lao sang đường bất cẩn khiến nhiều người thót tim.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy một người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường với tốc độ cao. Khi đi tới ngã tư thì băng qua đường mà không chú ý quan sát. Đúng lúc này, một chiếc xe tải đi tới. May mắn là người đàn ông này đã kịp phanh xe lại nên đã tránh được tai nạn thảm khốc xảy ra. Toàn bộ khoảnh khắc thót tim này đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi thót tim khi chứng kiến màn thoát chết trong gang tấc này.

"Hình như xe tải vượt đèn đỏ nên bác xe máy mới không lường trước được tình huống", "Xe tải thì vượt đèn đỏ, xe máy thì phóng sang đường không chịu quan sát. May mà không làm sao", "Toát mồ hôi thật sự. Suýt nữa thì mất Tết rồi"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn