Clip: Vội vã bỏ chạy, người phụ nữ vẫn bị xe tải mất lái cán tử vong tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào ngày 3/9, tại Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Thời điểm này, một số người đi xe máy đang đứng sau barie để chờ tàu đi qua thì một chiếc xe tải lớn lao tới. Lúc này, tất cả đã vội vã bỏ chạy.

...

Tuy nhiên, chiếc xe tải lớn đã tông trúng vào đuôi chiếc xe tải nhỏ và khiến chiếc xe này lao về phía trước, hất bay 1 người phụ nữ lên nắp capo. Nạn nhân sau đó rơi xuống đường, bị bánh xe cán trúng người, tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân tai nạn được cho là do xe tải mất phanh. Sau tai nạn, tài xế đã lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị truy tìm.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn