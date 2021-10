Clip: Vợ tung đòn quật ngã chồng ở ngay nhà ga và lý do bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một nhà ga ở Thành phố Agartala, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cặp vợ chồng đang đứng tranh cãi ở nhà ga. Lúc này, người chồng yêu cầu vợ mình không được đến nhà anh trai nhân dịp lễ Raksha Bandhan.

Tuy nhiên, người vợ không những không nghe theo mà còn đánh vào đầu chồng, ôm chân rồi quật ngã xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, đa số người xem đều không khỏi bất ngờ trước hành động của người phụ nữ.

Được biết, Raksha Bandhan là một trong những ngày lễ phổ biến nhất ở Ấn Độ. Đây là dịp để các anh chị em trong gia đình thể hiện tình yêu thương và thắt chặt mối quan hệ ruột thịt với nhau.

Trong ngày này, sẽ có nhiều hoạt động khác nhau nhưng quan trọng nhất chính là việc các chị, em gái trong gia đình chuẩn bị những sợi chỉ có tên là Rakhi đeo vào cổ tay của anh và em trai mình như là lời cầu chúc sức khỏe để họ có thể gánh vác mọi trọng trách từ gia đình đến xã hội. Ngược lại, các anh, em trai sẽ hứa luôn yêu thương và bảo vệ chị, em gái của mình trọn đời.

