CLIP: Vào khúc cua gắt, người đàn ông rơi xuống kè biển tử vong tại chỗ

Ngày 16-3, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

CLIP: Bị tai nạn ngay khúc cua, người đàn ông rơi xuống kè biển tử vong

Khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, anh N.V.T (SN 1971, ngụ phường 5, TP Vũng Tàu) điều khiển xe máy 72C-917.57 chạy hướng Bãi Dâu đến Bãi Trước. Khi đi đến khúc cua ngay trụ điện số 49, đường Trần Phú, cả xe và người cùng lao lên vỉa hè.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Xe máy ngã xuống vỉa hè, còn nạn nhân "bay" qua bờ kè cao khoảng 80cm và rơi xuống kè biển tử vong.

Khu vực nạn nhân rơi xuống tử vong



Tại hiện trường, vị trí nạn nhân rơi xuống có độ sâu khá lớn so với mặt đường, phía dưới có rất nhiều đá. Thi thể nạn nhân sau đó được đội cứu hộ đưa lên, bàn giao cho gia đình.

Đây là khúc cua nguy hiểm, từng có nhiều vụ tai nạn xảy ra, nếu điều khiển xe với tốc độ cao sẽ khó làm chủ tay lái.

