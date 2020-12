Clip: Va chạm nhẹ, 2 tài xế lao vào đánh nhau như phim hành động

Your browser does not support the video tag.



Sự việc xảy ra vào 17h10 ngày 5/12, tại ngã tư cầu vượt Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo đó, khi đang di chuyển trên đường, một chiếc xe ô tô và một chiếc xe máy đã xảy ra va chạm.

Sau khi lời qua tiếng lại, tài xế ô tô đã đấm thẳng vào mặt người đàn ông đi xe máy. Quá bức xúc, người này lập tức bỏ mũ bảo hiểm ra rồi lao tới đập liên tiếp vào người tài xế ô tô.

Dù đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh nhưng cuộc ẩu đả càng trở nên căng thẳng. Lúc này, một người đàn ông ngồi trên ô tô đã phải xuống xe để can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của CSGT.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách hành xử của 2 tài xế này. Hầu hết các ý kiến bình luận đều cho rằng, nếu chỉ là một va chạm nhỏ thì cả 2 nên giải quyết trong ôn hòa để tránh làm ảnh hưởng đến những người đi đường khác.

