Clip: Thấy gã đàn ông cầm mã tấu truy sát chị bán rau, hành động của người phụ nữ được dân tình khen ngợi

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh tại hiện trường ghi lại. Đoạn video cho thấy, một người phụ nữ hoảng hốt chạy từ ngoài vào trong, đóng chặt cửa phòng lại. Theo sau chị là một gã đàn ông, hắn ta đang hùng hổ lao tới, tay lăm lăm chiếc mã tấu.

Your browser does not support the video tag.

Khi thấy người phụ nữ đóng cửa lại, hắn ta điên cuồng cầm hung khí chém liên tục vào cánh cửa. Sau 4 phát chém, cánh cửa bị vỡ ra và gã đàn ông cầm mã tấu chém loạn xạ vào bên trong, khiến chị rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Lúc này, người phụ nữ bất chấp nguy hiểm xông ra ngoài. Thấy vậy, gã đàn ông liền cầm mã tấu chém thẳng vào đầu đối phương. Một người phụ nữ khác đã chạy tới can ngăn, giữ gã đàn ông lại cho nạn nhân chạy trốn.

Người phụ nữ chạy tới can ngăn cho nạn nhân tháo chạy.

...

Theo thông tin từ báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h chiều 8/11 tại chợ Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, quận 12. Nạn nhân là chị T.T.T.D (30 tuổi), bán rau trước chợ Hiệp Thành, gã đàn ông chém chị tên T., có quan hệ họ hàng với chị và cả hai đã mâu thuẫn với nhau khi buôn bán tại chợ.

Vào hôm xảy ra vụ việc, chị D. đang bán rau trước chợ thì bị T. tiến tới to tiếng, cầm mã tấu hăm dọa rồi rượt đuổi. May thay, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ ở tay và vùng đầu.

Sự việc sau khi được đăng tải khiến nhiều không khỏi hãi hùng. Đa số mọi người đều bị dọa một phen khi thấy gã đàn ông cầm dao truy sát người phụ nữ bán rau, bên cạnh đó một số khác cũng hết lời khen ngợi sự dũng cảm của người phụ nữ chạy vào can ngăn đối tượng cho nạn nhân tháo chạy.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn