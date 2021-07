Clip: Tá hoả phát hiện rắn cặp nia dài hơn 1m chui vào nhà bếp

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 11/7, tại gia đình chị Vi Cáng, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, chị Vi Cáng đi vào bếp thì phát hiện một con rắn cạp nia dài khoảng 1m đang bò trên tủ đựng bát đĩa của gia đình. Ngay lập tức, chị đã hô hoán người thân trong nhà vây bắt con rắn này.

“Con rắn ngay sau đó đã bị gia đình xử lý, tuy nhiên do quá lo sợ nên cả đêm tôi không thể nào ngủ được, cứ nghĩ đến việc có con rắn khác bò vào nhà là sởn tóc gáy”, chị Cáng nói.

Cũng trong đêm qua, gia đình chị Thái Thị Hiền, xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cũng phát hiện thấy một con rắn cạp nia ở ngay cửa nhà tắm.

Con rắn nó chui vào trong chiếc quần dùng để chùi chân đặt trước cửa ra vào nhà tắm. Trước đó 15 phút, 2 vợ chồng chị và đứa con trai út đã đi vào nhà tắm, cả 3 người đều đi qua mà không ai biết bên trong chiếc quần có rắn.

Trước đó, tại huyện Nghĩa Đàn đã xảy ra vụ việc một cô gái bị rắn cặp nia tấn công khi đang ngủ trên tầng 2. Điều đáng tiếc là nạn nhân đã tử vong sau 5 ngày điều trị.

