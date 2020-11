Clip: Sự thật bất ngờ cảnh hươu cao cổ cõng sư tử "đi dạo" trong rừng

Your browser does not support the video tag.

Sư tử thích cố gắng hạ gục một con hươu cao cổ, bởi vì đó có thể là một bữa ăn lớn có thể kéo dài đến một tuần. Tuy nhiên, cuộc đi săn này diễn ra không suôn sẻ lắm. Con hươu cao cổ trông giống như đang cõng bầy sư tử qua đường, một phiên bản taxi của châu Phi hoang dã.

Hướng dẫn viên Francois Pienaar đã quay được cảnh tượng đẹp nhất từ ​​trước đến nay của anh ấy trong Khu bảo tồn Klaserie.

Anh chia sẻ: “Trong lần tham quan vào buổi sáng sớm, chúng tôi nhận thấy sư tử đang ngủ một cách kiêu hãnh như chúng thường làm. Những vị khách của tôi và tôi đang ngắm chúng ngủ, không ngờ rằng tôi sắp được chứng kiến ​​cảnh tượng đẹp nhất trong sự nghiệp hướng dẫn của mình. Chúng tôi chỉ có vài phút ngắm chúng trước khi chúng bắt đầu di chuyển sau giấc ngủ ngắn buổi sáng”.

...

Đoàn du khách sau đó đi theo bầy sư tử và phát hiện ra chúng đang nhắm vào một con hươu cao cổ già. Họ lặng lẽ quan sát đàn sư tử đang tìm cách hạ gục con mồi lớn này. Sau khoảng 20 phút rình rập, cuộc rượt đuổi đã bắt đầu.

Những thành viên trong đàn sư tử túm lấy chân, trong khi một con sư tử cái nhảy lên lưng hươu cao cổ. Trước sự chứng kiến của đoàn du khách, những con sư tử với sự nỗ lực cuối cùng đã khiến con hươu cao cổ dừng lại và chúng vẫn tiếp tục cố gắng để quật ngã con vật khổng lồ này xuống đất.

Con hươu cao cổ già vẫn chiến đấu để đứng vững, nó cố gắng rũ sư tử ra khỏi lưng và cố gắng thoát thân bằng việc giẫm lên những con sư tử khác. Sau khoảng 5 giờ đồng hồ, cuối cùng bầy sư tử cũng chịu thua và con sư tử già vẫn tiếp tục cuộc sống yên bình của nó.

Tác giả: Công Hiếu

Nguồn tin: nguoiduatin.vn