Clip: Phóng tốc độ kinh hoàng, ô tô tông xe gom rác bay cả chục mét

Sự việc xảy ra vào 21h31 ngày 21/12, tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô bán tải phóng với tốc độ cao trên đường bất ngờ tông trúng một chiếc xe thu gom rác. Cú tông mạnh khiến chiếc xe văng ra xa hàng chục mét. Toàn bộ rác thải trên xe bị bắn tung tóe.

May mắn là thời điểm xảy ra va chạm, không có công nhân vệ sinh nào làm việc gần đó. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi clip ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách chạy xe của tài xế này.

"Trời tối mà phóng thế này thì chịu rồi, nếu có người đang đẩy xe nữa thì không biết hậu quả sẽ thế nào", "Đi khiếp quá, bảo sao tai nạn xảy ra", "Chắc bác tài lại đang mải nhìn điện thoại đây mà. Tết nhất đến nơi rồi các bác nhẹ chân ga thôi"... là một số bình luận của cư dân mạng.

