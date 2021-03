Clip: Người đàn ông dùng tay không tóm gọn rắn hổ mang "khủng"

Your browser does not support the video tag.



Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 17/3, tại một trường học ở Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, nhiều người đứng trong khuôn viên của trường đã tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thấy con rắn hổ mang.

...

Lúc này, chuyên gia bắt rắn có tên Akeel Baba đã đi vòng quanh con vật. Sau đó người đàn ông này từ từ đặt tay ra sau đầu con rắn hổ mang và ghì nó xuống mặt đất. Nhanh như cắt, Akeel Baba đã tóm được con rắn và đưa ra cho những người hiếu kỳ xem.

Được biết, trước đó một số học sinh đã phát hiện ra con rắn hổ mang trong khuôn viên của trường. Nhận được tin báo chuyên gia bắt rắn Akeel Baba đã tới để giải cứu con rắn. Con rắn hổ mang dài gần 2 mét sau đó được thả về vùng rừng tự nhiên.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn