CLIP: Người đàn ông đạp vào đầu phụ nữ giữa đường đông người, gây phẫn nộ

Theo đó, clip này được một trang mạng xã hội đăng tải với nội dung sự việc diễn ra sáng nay (11-11) trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Vợ chồng người quay clip dừng xe can thiệp và khuyên can, nhưng cô gái vẫn phải lên xe và tiếp tục bị người đàn ông đánh.

Người đàn ông đạp vào đầu người phụ nữ trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)



Hình ảnh clip cho thấy người đàn ông dùng chân đạp vào đầu, người phụ nữ ở tư thế quỳ. Người phụ nữ bị đánh sưng mặt.

Theo người dân, sau khi can thiệp, đẩy người đàn ông ra thì người phụ nữ lên ôtô biển số 79A.352xx.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra ngay trước trụ sở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

...

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa rõ. Các cơ quan chức cũng chưa nắm được. Tuy nhiên, đã có rất nhiều bình luận, chia sẻ, đa số đều lên án hành vi bạo hành, làm nhục người khác.

Nhiều người đề nghị cơ quan công an vào cuộc vì hành vi xâm phạm thân thể, nhất là với phụ nữ.

Clip người đàn ông đạp vào đầu người phụ nữ

Tác giả: Kỳ Nam

Nguồn tin: Báo Người Lao Động