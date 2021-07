Clip: Người đàn ông cầm dao uy hiếp phụ xe buýt giữa phố Hà Nội

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: TikTok

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm dao uy hiếp phụ xe buýt giữa phố Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe buýt và một chiếc xe ô tô con đang dừng ngay giữa đường. Trong khi đó, nam phụ xe và người đàn ông cầm lái chiếc ô tô con đang xảy ra tranh cãi rồi thách thức nhau.

Trong quá trình nói chuyện, phụ xe buýt đã cầm gậy định vụt tài xế ô tô con. Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi tài xế ô tô chạy về xe lấy dao rồi kéo phụ xe xuống đường uy hiếp khiến những người chứng kiến hoảng sợ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự việc nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đa số mọi người đều tỏ ra bức xúc trước cách hành xử thiếu bình tĩnh của cả hai bên.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn