Clip: Nghẹt thở giây phút bắt giữ thanh niên cướp ngân hàng 3 tỷ để mua xe phân khối lớn

Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát khống chế thanh niên cướp 3 tỷ ở Hải Phòng. (Nguồn: GTVM)

Sáng nay, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp ở phòng giao dịch Vietcombank đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng) là Nguyễn Văn Nam (24 tuổi ở huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Thái Nguyên.

... Nam thời điểm đi mua xe phân khối lớn.

Bước đầu làm việc với công an, thanh niên này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cảnh sát đã thu giữ được khẩu súng Nam gây án và thu giữ một số lượng lớn tiền mặt.

Tuy nhiên, ngày hôm qua thanh niên 24 tuổi này đã sử dụng hơn 700 triệu để mua chiếc xe mô tô phân khối lớn.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị