Clip: Kinh hoàng cảnh người đàn ông thoát chết trong gang tấc trên đường ray tảu hoả

Mới đây trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy đi với tốc độ cao đến đoạn giao nhau với đường sắt thì người đàn ông này bất ngờ bị ngã khiến cả người và xe văng vào lòng đường ray.

Video ghi lại cảnh người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi đoàn tàu đang lao đến (nguồn: Mạng xã hội).

Quá đau đớn, người này nằm trên đường ray cùng chiếc xe máy không biết rằng đoàn tàu đang đi tới. Đến phút chót, người này nhận ra tàu đang đi tới gần sát mình đã nhanh chóng nhảy ra khỏi đường ray, về phần chiếc xe máy đã bị đầu tàu húc trực diện.

Theo nội dung đăng tải, sự việc xảy ra tại Km 679+027 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, thuộc khu vực Huế - Văn Xá (phường Hương Xuân, TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp Luật Plus