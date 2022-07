Clip: Hỗn chiến kinh hoàng, cầu thủ đánh nhau như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa CLB Riograndense và Farroupilha, tại Giải Gaucho Championship (Brazil).

Cụ thể, sau 90 phút thi đấu trên sân, Riograndense đã đánh bại Farroupilha với tỉ số 2-1. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, HLV Cristiano Dias Medeiros của Riograndense đã lớn tiếng nói gì đó nhắm vào các cầu thủ Farroupilha. Ngay sau đó, các cầu thủ Farroupilha nổi giận lao đến ẩu đả với các cầu thủ Riograndense.

Từ clip ghi lại được cho thấy, cầu thủ hai đội liên tục đấm, đá rồi tung cước nhiệt tình về phía đối thủ. Được biết, người bị đánh nhiều nhất là tiền đạo Igor Padilha Pinto của Farroupilha.

Phải mất khá lâu, màn đấu võ giữa cầu thủ hai đội mới dừng lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn