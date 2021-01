Clip: Gáy quá dài, gà trống "kiệt sức" rồi ngã lăn đùng ra đất

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một con gà trống bất ngờ ngã lăn đùng ra đất sau màn gáy quá dài khiến người xem vô cùng thích thú.

Theo hình ảnh ghi lại, một chú gà trống đã quyết định luyện giọng buổi sáng bằng một tiếng gáy cực dài. Tuy nhiên, vì cố quá nên chú gà này đã hụt hơi rồi ngã lăn ra nền đất. May mắn là ngay sau đó nó đã tự đứng dậy được.

...

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại màn luyện giọng đỉnh cao này đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý. Hầu hết cư dân mạng đều không nhịn được cười khi chứng kiến cảnh tượng này.

Thậm chí, một số cư dân mạng còn để lại bình luận hài hước: "May mà không có em nào đứng gần, không thì chết luôn vì xấu hổ", "Cố quá coi chứng thành quá cố nhé", "Anh đứt hơi chút thôi, không sao", "Có cần phải cố vậy không anh gà"...

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn