[CLIP] Đối tượng cầm đao 'xin' bánh trung thu về biếu đại ca

Ngày 12/8, trên mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh nhóm đối tượng, trong đó có người cầm đao đi vào tiệm bánh trung thu đề nghị nhân viên đưa 5 phần để mang đi cho 'đại ca".

Theo nội dung clip ghi lại, đối tượng cầm đao chửi bới, dọa chém, bắt nhân viên bán bánh trung thu phải làm theo yêu cầu. Trước khi rời hiện trường, đối tượng đề nghị nhân viên nói lại với chủ cơ sở là mang bánh về cho anh “Ti Thủ Dầu Một”.

Đối tượng cầm đao chỉ vào nhân viên yêu cầu đưa 5 hộp bánh trung thu.



Theo xác minh của Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một quầy bánh trung thu bên quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, trong tiệm bánh có hai nam nhân viên nhưng đang ngủ say. Một đối tượng giật rèm che phía trước quầy bánh, rồi giật lấy lồng đèn trung thu. Đối tượng khác cầm thanh đao đập về phía nơi hai thanh niên đang ngủ yêu cầu đưa bánh.

Quá hoảng sợ người trong quầy phải lấy bánh trung thu bỏ vào bịch đưa ra bên ngoài cho đối tượng. Người cầm đao chuyển bánh cho đối tượng khác đưa ra ngoài.

Clip đối tượng cầm đao đe dọa

Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Thủ Dầu Một đang xác minh, truy tìm đối tượng để điều tra, làm rõ.



