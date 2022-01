Clip: Đi làm móng chơi Tết, cô vợ bị chồng xông vào quán túm tóc, đấm túi bụi vào đầu

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả trong một tiệm làm nail. Đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi trên ghế trong quán nail thì bị một người đàn ông được cho là chồng xông vào đánh đập dã man.

Anh ta túm tóc vợ, vung những cú đấm như trời giáng xuống đầu và mặt vợ. Thậm chí, anh ta còn nắm tóc, kéo vợ đứng dậy rồi tát cô một phát cháy má. Ngay cả khi cô ngã xuống sàn nhà, anh ta còn ngồi đè lên người vợ, tiếp tục đánh đập nạn nhân không thương tiếc.

Người đàn ông đánh đập vợ dã man tại tiệm làm móng.

...



Trước trận đòn “nhừ tử” của chồng, người vợ hoàn toàn không thể phản kháng được, cô chỉ có thể ôm đầu chịu trận, cố gắng thoát ra ngoài. Tuy nhiên, dù được 3 người phụ nữ trong quán can ngăn nhưng họ phải chật vật mãi mới có thể kéo được gã chồng vũ phu ra ngoài, mở đường cho người vợ chạy trốn.

Người vợ bị xé rách cả áo trong lúc ẩu đả. Lúc đứng dậy, cô đứng còn không vững, lảo đảo đẩy bàn ra, bỏ chạy ra ngoài.

Mặc dù không rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này là gì, vụ việc xảy ra ở đâu và vào thời điểm nào nhưng đa số cộng đồng mạng đều lên án hành động vũ phu của gã chồng. Cách đó không lâu, đoạn clip ghi lại hình ảnh một gã chồng xông vào tiệm làm tóc hành hung vợ vì đi làm tóc mà không báo trước cũng khiến dư luận dậy sóng.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn