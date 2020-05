Clip: Đánh nhau sau va chạm, thanh niên 'tung cước' đạp đôi nam nữ bay vào gầm container

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang lao vào đánh nhau với một đôi nam nữ sau va chạm khiến nhiều người không khỏi thót tim.

Clip cho thấy, sau khi xảy ra va chạm, một nam thanh niên đã lao vào đánh nhau với một đôi nam nữ. Điều đáng nói là trong cơn nóng giận, nam thanh niên đã đạp người đàn ông và người phụ nữ ngã ngay cạnh chiếc xe container vừa chạy đến.

Rất may là thời điểm này chiếc xe container di chuyển với tốc độ chậm, tài xế cũng đã kịp phanh xe lại nên cả hai đều may mắn giữa được mạng sống.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nam thanh niên nhanh chóng lên xe bỏ đi. Được biết, sự việc xảy ra vào 15h49 ngày 5/5, tại TP.HCM và đã được camera hành trình ghi lại.

Chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ va chạm nhưng ngay sau khi được đăng tải lên mạng, hành động của nam thanh niên này đã khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin