Clip: Đang được sơ cứu, nam thanh niên vẫn cố tình sàm sỡ nữ bác sĩ

Your browser does not support the video tag.

Cụ thể, do uống rượu say, nam thanh niên đã bị ngã và chấn thương ở phần đầu. Sau tai nạn, anh ta đã được bạn đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương.

Trong lúc đang được sơ cứu vết thương trên đầu, nam thanh niên đã đưa tay chạm vào vòng 3 của nữ bác sĩ. Quá bất ngờ trước hành động của bệnh nhân, nữ bác sĩ lập tức lùi về phía sau và sững sờ nhìn anh ta. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô vẫn tiếp tục công việc của mình.

...

Điều đáng nói là nam thanh niên này lại đưa tay sàm sỡ nữ bác sĩ một lần nữa. Chứng kiến cảnh tượng trên, một nữ bác sĩ khác đứng gần đó đã tát vào mặt anh chàng. Toàn bộ hành động của nam thanh niên đã được camera giám sát ghi lại.

Được biết, sau khi xuất viện, nam bệnh nhân đã bị cảnh sát bắt và giam hành chính trong vòng 15 ngày vì tội quấy rối.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn