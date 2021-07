Clip: Đang đứng sấy tóc tá hỏa phát hiện rắn cạp nia bò vào nhà tắm

Your browser does not support the video tag.



Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 17/7, tại ở xóm 5, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo chia sẻ của chị N.T.H., vào khoảng thời gian trên, khi chị đi tắm xong và đang đứng sấy tóc thì giật mình khi phát hiện một con rắn cặp nia dài gần 1m bò vào.

Lúc đó, chị H. vẫn đang xả nước rất mạnh nên may mắn con rắn bị cản lại. Ngay khi phát hiện, chị H. đã bỏ chạy ra ngoài, hô hoán người nhà ra đập cɦết con rắn này.

...

Trước đó, ở Nghệ An đã ghi nhận nhiều vụ việc rắn cặp nia bò vào nhà dân. Trong đó, có gia đình chị Thái Thị H. ở xóm Minh Thọ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương cũng phát hiện thấy một con rắn cạp nia ở ngay cửa nhà tắm.

Con rắn nó chui vào trong chiếc quần dùng để chùi chân đặt trước cửa ra vào nhà tắm. Trước đó 15 phút, 2 vợ chồng chị và người con trai út đã đi vào nhà tắm. Tuy nhiên, cả 3 người đều đi qua mà không ai biết bên trong chiếc quần có rắn. Đến lượt con trai đầu đi vào nhà tắm thì phát hiện nửa sau con rắn đang nằm trong chiếc quần.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn