CLIP: Công an tạo tình huống tắc đường chặn bắt chiếc ô tô chở 5kg ma túy

Ngày 13/5, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh vừa phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 5kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 10/5, trên quốc lộ 1B thuộc xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh, Phòng PC 04 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nghi Xuân, Cục Hải Quan Hà Tĩnh mai phục chặn chiếc xe ô tô con mang BKS: 37A -271.66 bằng cách tạo tình huống tắc đường.

Video cơ quan chức năng tạo tình huống tắc đường, vây bắt chiếc xe ô tô con vận chuyển 5kg ma túy đá ở Hà Tĩnh

Khi chiếc xe ô tô con đi đến vị trí tắc đường, nhiều chiếc xe ô tô của Ban chuyên án lập tức áp sát, vây chiếc xe và khống chế thành công tài xế Hoàng Nghĩa Hưng (SN 1972, trú tại phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau cốp xe ô tô có 1 túi xách màu nâu, bên trong chứa 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng 5kg.

Đối tượng Hưng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người Lào và đưa về địa bàn tỉnh Nghệ An tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.



Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: toquoc.vn