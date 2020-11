Clip: Cô gái chống đối lực lượng chức năng để giải cứu bạn trai

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip một cô gái đánh tới tấp lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại tại ngã tư Hàng Xanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Qua đoạn clip chúng ta thấy một nhóm gồm 3 cô gái, đang vây nhóm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đang khống chế một nam thanh niên tại khu vực ngã tư Hàng Xanh vào tối 22/11. Trong lúc hỗn loạn, một cô gái trong nhóm đã hành hung cảnh sát cơ động.

Your browser does not support the video tag.

Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm đó đôi nam nữ trên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn nên lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe.

...

Trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, đôi nam nữ này đã chống đối không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ, đo nồng độ cồn theo quy định. Sau đó, cô gái gọi điện thoại cho người thân đến để gây áp lực.

Vụ việc xảy ra đã khiến đoạn đường trở nên tắc nghẽn, do nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi vụ việc. Chỉ đến khi Công an phường 25 và Công an quận Bình Thạnh có mặt đưa tất cả những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Tác giả: Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn