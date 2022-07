Clip: Cô gái bị tên biến thái khống chế, sàm sỡ trước cửa nhà trọ

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị nam thanh niên xông vào nhà trọ sàm sỡ khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Cụ thể, một cô gái cầm điện thoại đang đi bộ về nhà trọ, phía sau có một nam thanh niên bám theo.

Ngay khi cô gái vừa mở cửa vào nhà, nam thanh niên đã xông tới, đè cô gái ra sàm sỡ. Khi nạn nhân chống cự, hắn thẳng tay hành hung cô gái rồi nhanh chân bỏ chạy.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, sự việc xảy ra tại một nhà trọ ở Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trao đổi trên tờ VTC News, đại diện Công an phương Thanh Xuân Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị xác minh vụ nam thanh niên xông vào dãy trọ, dùng vũ lực sàm sỡ cô gái.

"Sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, đơn vị đã liên hệ cô gái, tuy nhiên nạn nhân đang bận đi làm, hẹn ngày mai sẽ tới trình báo", đại diện Công an phường Thanh Xuân Nam thông tin thêm.

