Clip cặp đôi chưa cưới đi khách sạn bị đánh bầm dập bằng roi mây

Aceh là khu vực duy nhất ở Indonesia áp đặt luật Hồi giáo được gọi là Sharia. Ở đây, đòn roi công khai là hình phạt phổ biến với những người phạm tội đánh bạc, ngoại tình, uống rượu và quan hệ tình dục đồng tính hoặc trước hôn nhân.

Những người phạm luật Sharia với tội cưỡng hiếp và quấy rối tình dục có thể bị phạt đánh từ 40 roi trở lên trước công chúng.

Chưa kết hôn nhưng đôi nam nữ trong clip bị bắt gặp trong phòng khách sạn ở tỉnh Aceh, Indonesia nên phải chịu hình phạt vào ngày 21.4 vừa qua ở thành phố Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia.

Nam thanh niên bị đánh liên tiếp 40 roi vào lưng, dù đau nhưng không hề than khóc. Trong khi bạn gái của anh quỳ dưới sàn, chịu hành phạt tương tự và đã bật khóc sau khi bị đánh vài roi vì quá đau.

Clip cho thấy cả hai đều không đeo khẩu trang. Trong khi người cầm coi mây và cảnh sát đều trùm kín mặt hoặc đeo khẩu trang.

Cặp đôi ở Aceh bị trừng phạt vì đi khách sạn khi chưa kết hôn.

Hình phạt ở tỉnh Aceh, Indonesia từng khiến các nhà hoạt động nhân quyền phẫn nộ và tạo ra cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội cũng như giữa các chính trị gia.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo từng đưa ra lời kêu gọi ngừng phạt roi công khai nhưng không nói gì nhiều về những gì xảy ra ở Aceh, khu vực bảo thủ sâu sắc trên đảo Sumatra.

Không như phần còn lại của Indonesia, Aceh tuân theo luật tôn giáo như một phần của thỏa thuận tự trị năm 2005 để chấm dứt cuộc nổi dậy ly khai kéo dài hàng thập kỷ.

Trước đây, việc đánh người vi phạm luôn được thực hiện bởi đàn ông với khoản phí không được xác định, song ngày càng nhiều phụ nữ bị buộc tội về đạo đức như bày tỏ tình cảm công khai hoặc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vì vậy, tỉnh Aceh cố gắng tuân theo luật Hồi giáo, kêu gọi phụ nữ đánh đòn tội phạm nữ.

Cuối tháng 1.2020 vừa qua, 8 phụ nữ (đều là sĩ quan Sharia) đã đồng ý trừng phạt nữ phạm tội và được đào tạo về kỹ thuật phù hợp cũng như tư vấn cách hạn chế chấn thương.

Tác giả: Nhân Hoàng

Nguồn tin: motthegioi.vn