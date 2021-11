CLIP: Cán bộ công an huyện gí 'vật giống súng' đe dọa nhân viên y tế tại bệnh viện

Ngày 13-11, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận nam thanh niên này là cán bộ Công an huyện Lâm Hà, tên N.D.N (SN 1990).

Your browser does not support the video tag.

Clip: Rút "vật giống súng" đe dọa nhân viên y tế khi bị yêu cầu đeo khẩu trang

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 21 phút tối 11-11 tại một bệnh viện ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, lúc này trời đang mưa, một chiếc xe con màu trắng chạy tới đỗ trước sảnh bệnh viện. Một người đàn ông mặc áo màu cam đỏ và một phụ nữ bế cháu nhỏ bước xuống xe rồi cùng một người đàn ông đứng tuổi đi vào bệnh viện.

Hình ảnh người đàn ông cầm "vật giống súng" đe dọa nhân viên y tế khi bị nhắc đeo khẩu trang. (cắt từ clip).

...

Đáng chú ý, người đàn ông mặc áo cam đỏ, quần ngắn đã cầm sẵn 1 vật giống súng trên tay. Khi bước vào sảnh bệnh viện, bị nhắc nhở đeo khẩu trang, thay vì tuân thủ thì người này lại tức giận, có lời lẽ thô tục, chửi bới và gí "vật giống súng" đe dọa 2 phụ nữ là nhân viên y tế, bất chấp sự ngăn cản của người đi cùng.

Trao đổi với phóng viên Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, cho biết hiện chỉ nghe thông tin vụ việc chứ chưa nhận được báo cáo chính thức từ Trung tâm Y tế huyện.

Vụ việc xảy ra khiến dư luận rất bức xúc, lên án hành vi xem thường pháp luật của ông N.D.N.

Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc:

Người này rút "vật giống súng" đe dọa nhân viên y tế, mặc cho người đi cùng ngăn cản. (cắt từ clip).

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người Lao động