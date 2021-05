Clip: BMW vượt đèn đỏ, tông văng nhiều người lên không trung

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào 11h47 ngày 22/5, tại quận Trung Sơn, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe BMW phóng với tốc độ cao, cố tình vượt đèn đỏ rồi tông vào đoàn người đang đi bộ qua đường. Cú tông mạnh khiến nhiều người bay lên không trung rồi văng xa hàng chục mét.

...

Có thể thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô này không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Được biết, có 4 người tử vong và ít nhất 3 người khác bị thương trong vụ việc.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, người này hiện đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn