Clip: Bị yêu cầu khai báo y tế, người đàn ông chém xối xả vào Chỉ huy trưởng quân sự xã

Ngày 27-8, thông tin từ Công an huyện Ba Vì (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ Trần Đình Giang (SN 1975, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) vì đã dùng dao chém cán bộ trực chốt Covid-19 của xã.

Trần Đình Giang tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp



Theo đó, khoảng 18 giờ 15 phút, ngày 26-8, các cán bộ làm nhiệm vụ trực chốt tại thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh khi thấy Trần Đình Giang đi qua chốt đã yêu cầu khai báo y tế và kiểm tra giấy tờ đi đường. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, chửi bới, đôi co với lực lượng làm nhiệm vụ.

Thời điểm Giang đuổi chém ông Khoa - Clip: Facebook

Tiếp đó, đối tượng đã chạy vào nhà dân gần đó lấy con dao rượt chém liên tiếp vào người ông Nguyễn Công Khoa, Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh. Bị đuổi chém, may mắn ông Khoa vẫn có thể bật dậy cùng với các cán bộ khác khống chế Giang. Ngay sau đó, Công an xã đã xuống hiện trường để đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Toàn cảnh clip được quay lại, ông Khoa bị Giang cầm dao rượt chém chạy được khoảng 15 mét thì vị cán bộ này ngã xuống đường, đối tượng đã dùng dao chém xối xả. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, nhiều người chứng kiến la thét thất thanh. Rất may khi đối tượng hung hãn xuống dao thì ông Khoa đã dùng chân đạp bay con dao trên tay Giang.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động