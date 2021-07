Clip: Bắt quả tang chồng đi với nhân tình, vợ chặn đầu xe đánh ghen và cái kết khiến ai cũng xót xa

Vào ngày 26/7 vừa qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay lại một vụ đánh ghen ở Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Cụ thể, khi phát hiện chồng lái xe chở nhân tình, người vợ đã chặn đầu xe ô tô quát lớn, yêu cầu hai người xuống xe để ba mặt một lời.

Sau một hồi mắng chửi, người chồng bước xuống xe, lên tiếng trách móc vợ: “Em làm sao ấy nhỉ? Em bị điên hả?”, rồi dắt xe máy của vợ vào bên lề. Trong khi đó, “tiểu tam” vẫn im lặng và cố thủ trên xe.

Không kìm nổi lửa giận trong người, chị vợ liền cầm gạch, đập tới tấp vào cửa kính xe ô tô đắt tiền rồi quát lớn: “Con kia mày có xuống không?”. Thấy vậy, gã chồng liền chạy tới can ngăn vợ.

“Anh bỏ tay ra. Người còn chẳng cần nữa là xe”, người vợ quát lớn. Sau đó, nhân lúc vợ không để ý, người đàn ông liền lên ô tô toan chạy đi nhưng bị vợ chặn ngay ở đầu xe.

“Mày thích mày đâm tao luôn đi. Tao nể mặt mày mày có nể mặt tao không, mày có để sĩ diện cho tao không? Mày đừng trách tao, xuống”, người vợ gằn giọng hét lên.

... Người vợ chặn trước đầu ô tô, yêu cầu chồng và nhân tình xuống xe.



Khi không thể kiên nhẫn được nữa, người vợ lại tiếp tục cầm gạch uy hiếp chồng: “Mày có xuống không? Tao không còn gì để nói với mày hết”. Khi chồng không nói gì cũng chẳng xuống xe, chị vòng qua phía “tiểu tam” đang ngồi, toan cầm gạch đập vào cửa kính xe lần nữa, nhưng lúc này gã chồng lại nhân cơ hội lái xe tẩu thoát.

Do cố bám vào thành xe nên người vợ bị kéo lê đi một đoạn đường. Tuy nhiên, dù vợ đang la hét vì đau đớn và ngã sõng soài trên mặt đất nhưng người chồng vẫn không xuống xe kiểm tra tình trạng của vợ mà lái xe bỏ đi.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, đa số mọi người đều phẫn nộ trước cách hành xử của người chồng. Số khác cảm thấy xót xa thay cho người vợ.

