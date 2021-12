Chủ shop đánh đập, cắt áo ngực của cô gái vì ăn trộm váy 160k từng tự nhận có "khuôn mặt hiền lành, bên trong dịu dàng"

Liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị nghi trộm chân váy 160k tại shop thời trang M.H có tiếng ở Thanh Hoá, ngày 3/12 Công an phường Lam Sơn và Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc. Gia đình nhà nữ sinh cũng đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hình ảnh nữ sinh bị chủ shop đánh, cắt áo ngực dù đã quỳ gối, liên tục khóc lóc van xin



Trong khi đó, dân mạng cũng đã truy tìm ra trang cá nhân, fanpage của shop thời trang và để lại những bình luận bức xúc cùng biểu cảm phẫn nộ. Không chỉ vậy, những dòng trạng thái trước đó của bà chủ shop thời trang M.H - người đã dùng kéo đánh vào đầu, cắt áo ngực của cô gái nghi trộm đồ cũng đã bị dân mạng đào lại.

Theo đó, trong một bài đăng đầu năm 2020, trên trang cá nhân của mình, chủ shop thời trang đã đăng ảnh chụp selfie kèm theo dòng chia sẻ, "Trời sinh khuôn mặt hiền lành để giống với nét dịu dàng bên trong".

Dòng chia sẻ trước đó của chủ shop thời trang đã đánh và cắt áo ngực của nữ sinh vì ăn trộm đồ

...



Ngay sau khi đoạn clip nói trên được lan truyền, dù đã nhanh chóng khoá bình luận nhưng những bài đăng này bị dân mạng chụp và chia sẻ lại đã nhận về hàng loạt phẫn nộ từ dân mạng. Không ít người cho rằng nếu thật sự hiền lành, dịu dàng thì chắc hẳn không ai cư xử thiếu nhân văn, hung hãn với một cô gái như vậy.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh chủ shop M.H liên tục yêu cầu cô gái đang quỳ gập người xuống nền nhà cởi mũ bảo hiểm để quay rõ mặt đưa lên MXH. Không nhận được sự hợp tác của cô gái ăn trộm chiếc váy 160k, chủ shop đã dùng kéo định cắt tóc thiếu nữ, đồng thời vạch áo và cắt đứt áo ngực của thiếu nữ mặc cho nạn nhân la hét xin tha.

Theo người chia sẻ bài viết, chủ shop đã yêu cầu thiếu nữ trong 3 ngày phải bồi thường số tiền 15 triệu đồng nếu không sẽ báo công an.

Hiện tại, đoạn clip nữ chủ shop hành hung dã man thiếu nữ hiện vẫn đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn và nhận về nhiều bình luận phẫn nộ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn