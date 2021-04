Chở con nhỏ, người phụ nữ vẫn hồn nhiên tạt đầu container

Your browser does not support the video tag.



Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại một tình huống giao thông nguy hiểm khiến nhiều người thót tim.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 24/4, tại xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, một người phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chở theo con nhỏ phía sau bất ngờ tạt đầu xe container để sang đường mà không chú ý quan sát. May mắn là tài xế container đã kịp thời đánh lái và tránh được tai nạn thảm khốc xảy ra.

...

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, tình huống nguy hiểm này đã nay lập tức nhận được nhiều ý kiến bình luận từ phía cộng đồng mạng.

"Container đi khá nhanh, người đi xe máy thì sang đường ẩu, quá may cho cả hai" "Chở trẻ nhỏ mà sang đường không thèm quan sát", "Người phụ nữ đi ẩu quá"... là những bình luận được cư dân mạng để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn