Chính quyền bất lực trước nạn 'trộm' đất mỏ của dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang?

Mới đây, Kinh tế Môi trường phản ánh việc người dân sống dọc Quốc lộ 281 và Quốc lộ 15, đoạn qua huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phải chịu cảnh bụi ô nhiễm do tình trạng hàng chục xe nghi quá khổ, quá tải chở đất từ mỏ đất phục vụ dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang hoạt động rầm rộ cả ngày lẫn đêm.

Chiều 31/3, lực lượng CSGT, Công an huyện Đức Thọ đã ra quân kiểm tra dọc Quốc lộ 281 và Quốc lộ 15 đoạn qua xã Tân Hương và xã An Dũng. Tuy nhiên, sau khi có bóng dáng CSGT kiểm tra, cả tuyến đường này bỗng dưng vắng lặng không còn bóng dáng của những chiếc xe tải chở đất hoạt động nữa.

Phóng viên đã theo chân cùng 2 cán bộ CSGT vào tận chân khu vực mỏ đất phục vụ cho dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang (vị trí cạnh Quốc lộ 281, thuộc xã Đức Lạng). Tại đây, chúng tôi bất ngờ khi thấy hơn 10 xe tải chở đất có ngọn đầy thùng, che chắn sơ sài đang "núp" vào phía sau chân núi.

Sau khi CSGT tuần tra trên Quốc lộ 15 thì hàng loạt xe tải "núp" vào chân núi né tránh sự kiểm tra. Ảnh: Quỳnh Nguyên.

Phóng viên đã đặt câu hỏi việc các chủ xe ngừng hoạt động để né tránh kiểm tra, Đại úy Trần Đức Thuận, cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ cho hay: ''Chúng tôi chỉ kiểm tra, xử lý khi phương tiện lưu thông trên đường, còn xe đang đỗ trong khu vực mỏ thì không xử lý được''.

Trước đó, ngày 23/3, Phóng viên đã phản ánh việc xe nghi quá tải, quá khổ chở đất chạy ra Quốc lộ 8, đoạn Ngã ba Lạc Thiện (tuyến đường do Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh quản lý). Bất ngờ hơn khi nghe Trung tá Đinh Tiên Hoàng, Phó đội trưởng Đội đường 8, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh trả lời: "Hôm qua (22/3) có xử lý một trường hợp xe quá tải nhưng có một trường hợp tên H. xin rồi".

Trong quá trình thâm nhập vào khu vực mỏ đất nói trên, phóng viên đã theo chân một số xe tải mang BKS 38C – 12035, 38C – 02741... sau khi lấy đất từ mỏ Ngàn Trươi – Cẩm Trang, phát hiện lái xe không đến công trình thủy lợi mà đi đổ cho một số hộ dân đang đắp nền làm nhà ở xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ.

Xe tải mang BKS 38C - 02741 lấy đất từ mỏ phục vụ Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang nhưng lại đi đổ cho dân tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ vào đêm 26/3. Ảnh: Quỳnh Nguyên.

Trao đổi với Kinh tế Môi trường, lãnh đạo Ban QLDA Ngàn Trươi – Cẩm Trang cho biết, đơn vị quy định rất rõ, yêu cầu các nhà thầu cam kết rằng nếu phát hiện xe tải chở đất ra ngoài công trình thì sẽ yêu cầu loại bỏ phương tiện đó ra ngoài, không được phép tiếp tục tham gia thi công gói thầu. Còn việc phát hiện sai phạm về khai thác như: giờ giấc, vị trí, bán đất ra ngoài… thì chế tài bắt, phạt là trách nhiệm của địa phương, sau đó Ban mới căn cứ vào đó để xử phạt theo chế tài riêng của Ban.

“Chúng tôi không bao che việc bán đất ra ngoài, còn những xe chở đất phục vụ cho dự án thì quy định bắt buộc phải dán logo do Ban quản lý cấp theo quy định”, vị lãnh đạo nói.

Chiều 31/3, Phóng viên tiếp tục phản ánh đến lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ. Đơn vị này đã cử cán bộ Đội Cảnh sát Ma Túy Kinh Tế đến hiện trường (khu vực Công ty cổ phần xây dựng Thủy Lợi Hải Phòng đang khai thác đất) để tìm hiểu thông tin phản ánh.

Anh Phú Quý, Công ty cổ phần xây dựng Thủy Lợi Hải Phòng cho biết đã gửi danh sách đăng ký logo cho Ban quản lý dự án. Ảnh: Quỳnh Nguyên.

Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận sự việc, một máy xúc hiệu Hyundai đang xúc đất cho khoảng 15 xe tải, song đa số những chiếc xe tải này không có logo theo quy định do Ban quản lý dự án cấp.

Trước câu hỏi về việc khai thác đất có đúng quy định, Anh Phú Quý, nhân viên Công ty cổ phần xây dựng Thủy Lợi Hải Phòng (đơn vị khai thác thi công dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang) cho biết những chiếc xe này đơn vị đã gửi danh sách báo cáo cho Ban quản lý dự án để cấp logo, song đến nay vẫn chưa có.

Trả lời câu hỏi "vì sao tình trạng bán đất ra ngoài có xảy ra lâu nay nhưng không báo lực lượng chức năng xử lý?", anh Quý giải thích rằng có những trường hợp gọi điện đến yêu cầu phải đổ đất cho vườn nhà họ.

Tại Km53, Quốc lộ 281 bị đá "bủa vây" do xe tải chở đất làm rơi vãi xuống đường. Ảnh: Quỳnh Nguyên.

Công an huyện Đức Thọ lập biên bản sự việc tại mỏ đất thuộc Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ảnh: Quỳnh Nguyên.

Nhận thấy một vấn nạn khai thác “trộm” tài nguyên khoáng sản quốc gia, tại khu vực xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ diễn ra trong thời gian dài, nhưng vẫn không bị xử lý. Một số đơn vị đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, khiến vấn đề này đến nay vẫn chưa được xử lý, chúng tôi đặt câu hỏi liệu chính quyền địa phương có bất lực trước tình trạng khai thác đất, sử dụng sai mục đích ngang nhiên diễn ra này?

Theo Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ, trước đây đơn vị cũng đã xử lý một số trường hợp khai thác trộm đất trên đại bàn, chúng tôi cũng đã làm việc với Ban quản lý dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang về việc cung cấp danh sách xe chạy cho dự án để giám sát.

“Chúng tôi liên tục đấu tranh về hành vi khai thác trộm khoáng sản, xe chở quả tải, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm”, Thượng tá Trung nói.

