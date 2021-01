Chạy sang đường không quan sát, cháu bé bị cuốn vào gầm xe container

Một đoạn video vừa đăng tải trên mạng xã hội với mục đích cảnh báo khiến nhiều người xem rùng mình.

Theo hình ảnh đoạn video ghi lại từ camera hành trình của chiếc xe container cho thấy, chiếc xe đang đi trên đường thì bất ngờ có một cậu bé không chú ý quan sát mà chạy tạt ngang đầu xe.

Ngay sau khi chứng kiến sự việc, tài xế đã lập tức đánh lái sang trái và phanh xe lại. Tuy nhiên, vì đột ngột nên tài xế không kịp phản ứng gì khác khiến bé trai khoảng 6 tuổi bị cuốn vào gầm xe.

...

Your browser does not support the video tag.

Hiện chưa rõ địa điểm cụ thể xảy ra sự việc nhưng ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã rùng mình.

"Người lớn đâu lại để trẻ em chạy sang đường nguy hiểm như vậy"; "Không biết cháu bé có sao không, cũng tội cho tài xế, bị phản ứng không kịp"; "Bài học cho những nhà sát mặt đường, cần trông chừng trẻ em hết sức cẩn thận";... là một số bình luận của cộng đồng mạng sau khi xem đoạn video.

Tác giả: Phạm Hiền

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại