Chân dung VĐV nữ hút cần sa với Schooling tại Hà Nội

Tại SEA Games 31, Lim giành huy chương bạc nội dung 50 m bơi tự do. Ngoài ra, Lim giành thêm một huy chương vàng ở khi góp mặt trong thành phần đội bơi 4x100 m tự do của Singapore. Thành tích này khá thấp so với thời kỳ đỉnh cao khi Lim giành 4 HCV tại SEA Games 2011.