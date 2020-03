Cận cảnh tài xế taxi chạy đua tử thần, cứu sản phụ đột ngột ngất xỉu

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra ngày 12/3 tại thành phố Thiểm Tây của Trung Quốc. Theo clip được ghi lại, một phụ nữ mang bầu được mẹ đưa bằng taxi tới bệnh viện. Tuy nhiên trên đường đi, người phụ nữ đột nhiên bị ngất khiến người mẹ hoảng loạn.

Tài xế taxi là anh Zhao Xiaohong đã cố gắng giữ bình tĩnh, động viên người mẹ và tìm cách đi thật nhanh tới bệnh viện. Có thời điểm tài xế đã phải nhoài người ra ngoài để trực tiếp đề nghị các xe khác nhường đường.

Nhờ sự nhanh nhẹn của tài xế, hai mẹ con sản phụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Bé trai được sinh ra sau đó khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Tác giả: Châu Anh



Nguồn tin: Báo Giao Thông