Cầm mã tấu truy đuổi người, tên côn đồ bị ô tô tông bay 15m

Sự việc xảy ra ở Erdington, Birmingham, Anh và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông mặc đồ đen đang bỏ chạy trên phố, phía sau anh ta là một nhóm côn đồ đang cầm mã tấu đuổi theo.

Ngay sau đó, một tên côn đồ bất ngờ bị chiếc xe ô tô màu xanh húc bay lên vỉa hè 15 mét. Cú tông mạnh khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Được biết, tài xế cầm lái chiếc xe màu xanh dường như đang cố cứu người đàn ông mặc đồ đen.

Tên côn đồ bị thương nặng ở phần đầu sau cú đâm kinh hoàng. 3 tên khác đã cố gắng kéo đồng bọn của mình lên ô tô. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bỏ đi vì sợ bị phát hiện.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn