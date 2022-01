Cái kết đắng của nghịch tử giết bố đẻ

Vừa qua, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử đối tượng Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về tội “Giết người”. Ngày diễn ra phiên tòa trời rét căm căm nhưng rất đông người dân vẫn kéo đến cổng tòa để nhìn tận mắt “kẻ máu lạnh” ấy ngang dọc thế nào. Ngay cả đến bị hại (là bố mẹ của Hợp) cũng không ngờ rằng, sự nuông chiều thái quá đã khiến cho gia đình lâm vào kết cục bi đát như vậy.

Theo hồ sơ vụ án, giữa bị cáo và bố đẻ là ông Vũ Hoàng A. (67 tuổi) xảy ra mâu thuẫn do Hợp nhiều lần xin tiền bố để mua xe ô tô chạy taxi nhưng không được đồng ý. Trưa ngày 16/5/2019, trong khi ông A. đang nấu cơm thì hai cha con lại xảy ra cự cãi, Vũ Hoàng Hợp đã bất ngờ dùng tuốc-nơ-vít, dao, búa đâm, chém và đập liên tiếp vào người ông A., khiến ông tử vong.

Hợp lúc bị bắt

Sau khi gây án xong, Hợp đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực chợ Điện Biên (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, Hợp khai nhận do mâu thuẫn với cha đẻ từ trước vì nhiều lần xin tiền ông A. để mua ôtô chạy taxi, nhưng ông A. không cho. Nghĩ rằng ông A. không thương mình nên giữa hai cha con thường xuyên xảy ra xích mích, to tiếng với nhau.

Gia đình ông A. có 3 người con, trước Hợp là 2 cô con gái. Vì có tư tưởng trọng nam nên gia đình ông A. quyết tâm sinh bằng được cậu con trai để nối dõi tông đường. Khi Hợp chào đời, ông A. mở tiệc khao cả khu phố vì mình đã đạt được mong muốn. Bao nhiêu tình yêu thương và cả vật chất đều dành cho cậu ấm Hợp. Là con trai độc nhất nên Hợp được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Hệ quả, đối tượng này bắt đầu trở nên hư hỏng, côn đồ, thường xuyên về nhà chửi bới bố mẹ và cư xử thô lỗ với hàng xóm.

Do nghiện ma túy, Hợp từng đem bán nhiều xe máy và 1 xe taxi để lấy tiền tiêu xài. Đu mình theo “nàng tiên nâu” trong khoảng thời gian dài dẫn tới thần kinh của Hợp bị ảnh hưởng nặng nề. Tên này thường xuyên gây gổ, đánh nhau với những người xung quanh dù không hề va chạm hay mâu thuẫn gì.

Hợp từng có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, có tiền sử bệnh tâm thần.

Qúa trình trượt dài của Hợp tưởng như đã được chặn lại khi y lập gia đình, 2 thiên thần nhỏ lần lượt ra đời. Con đường hoàn lương, “cải tà quy chính” từ đó được nhen nhóm, nên gia đình ông A. để cho vợ chồng Hợp được ở luôn trong nhà mình.

...

Thế nhưng thói côn đồ vẫn được Hợp mang ra hành xử với các thành viên trong gia đình và cả hàng xóm.

Người vợ “đầu ấp tay gối” không thể chịu đựng được cảnh “nước mắt chan cơm” đành ngậm ngùi nộp đơn xin ly hôn. Thu nhập của Hợp từ nghề xe ôm gần ngã tư Voi bữa có, hôm không. Từ ngày chia tay vợ con, Hợp càng trở nên trái tính hơn, sẵn sàng gây gổ với bất kỳ ai. Đỉnh điểm là việc bị cáo đã xuống tay sát hại bố ruột của mình vì không cho tiền mua xe ô tô để chạy tắc xi.

Phiên tòa xử bị cáo Hợp về tội giết người

Tại phiên tòa, Hợp đã cúi đầu nhận tội, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định, con người có quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng, con người sống trong xã hội có quyền tự nhiên là quyền sống và đòi hỏi các chủ thể khác phải tôn trọng. Vì vậy, người xâm phạm tới quyền này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng của con người.

Hành vi của bị cáo thực hiện một cách quyết liệt, dùng nhiều loại hung khí như dao, búa để giết người một cách man rợ, có tính chất côn đồ. Người bị hại lại chính là bố đẻ ra mình càng khiến cho người dân, dư luận phẫn nộ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ toàn diện hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Hợp tù chung thân về tội giết người.

Phiên tòa khép lại với một bản án đúng người, đúng tội. Thời gian sẽ làm phôi phai nhiều thứ nhưng bài học về sự nuông chiều, giáo dục con cái vẫn còn mãi.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Công lý