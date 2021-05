Bịa chuyện con gặp tai nạn, gã đàn ông lừa người mẹ ra cánh đồng rồi cưỡng hiếp

Ngày 17/5, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thiêm (45 tuổi, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) về tội “Hiếp dâm”.

Nạn nhân là một phụ nữ 48 tuổi, bị câm, ở cùng xóm với Trần Văn Thiêm.

Đối tượng Trần Văn Thiêm

Tối 7/5, Trần Văn Thiêm tới nhà người phụ nữ này và tung tin "con của chị vừa gặp tai nạn". Thiêm đóng vai người tốt hứa sẽ dẫn đường đưa người phụ nữ này tới nơi con chị gặp tai nạn.

Tin lời, người phụ nữ đi theo Thiêm. Khi cách nhà khoảng một cây số ở khu vực cánh đồng vắng, người phụ nữ này bị Thiêm khống chế, cưỡng hiếp.

...

Sau khi trở về nhà, được con gặng hỏi, người mẹ khuyết tật viết ra giấy, trình bày vụ việc. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu Thiêm chối cãi hành vi của mình nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiêm đã nhận tội.

Được biết, Trần Văn Thiêm đã lập gia đình, có hai con lớn. Thiêm có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tội hiếp dâm và vừa mãn hạn 12 năm tù về tội hiếp dâm.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn