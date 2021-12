Bị phát hiện ăn trộm, đôi nam nữ đánh rơi cả con nhỏ trong lúc tẩu thoát

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Nguyễn Thanh Hải

Theo clip chia sẻ, một đôi nam nữ chở theo trẻ nhỏ dừng xe trước một cửa hàng quần áo. Ngay sau đó, người phụ nữ đi vào trong cửa hàng gỉa vờ xem đồ chờ đợi thời cơ, người đàn ông cùng đứa trẻ ngồi trên xe máy đợi bên ngoài.

Lợi dụng lúc nhân viên đi ra ngoài, người phụ nữ đã nhanh tay trộm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Sau đó, người phụ nữ nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng. Khi đang lên xe chuẩn bị tẩu thoát, đôi nam nữ này đã bị nhân viên của hàng phát hiện và đứng chặn trước đầu xe máy.

Lúc này, người đàn ông cố tình tăng ga bỏ chạy khiến cháu nhỏ rơi xuống đường. Cuối cùng, người phụ nữ vứt lại chiếc điện thoại nên người dân không truy đuổi nữa.

Ngay sau khi clip được đăng tải, hầu hết người xem đều tỏ ra bức xúc trước hành động trộm cắp của cặp đôi nam nữ.

Tác giả: Phương Nhi

Nguồn tin: Pháp Luật Plus