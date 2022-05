Bị bánh xe tải cán qua đầu, người đàn ông thoát chết thần kì vì lý do không ngờ tới

Mới đây, một vụ tai nạn tại Trung Quốc đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận sau khi nạn nhân may mắn thoát chết trong gang tấc.

Theo đó, vụ tai nạn diễn ra tại một con phố ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Một người đàn ông điều khiển xe gắn máy đã bị ngã xuống đường sau khi va chạm với một chiếc xe tải tại ngã tư phố. Cú va chạm đã khiến người đàn ông ngã xuống đường và cùng lúc đó, chiếc xe tải theo đà cán thẳng vào đầu nạn nhân.

Tuy nhiên, kì tích đã xảy ra khi chiếc mũ bảo hiểm đã cứu sống ông này một cách khó tin. Cụ thể hơn lực cán của chiếc xe đã dồn hết vào chiếc mũ bảo hiểm và nghiền nát nó, tuy nhiên lại không hề gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau đó, nạn nhân được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các vết thương còn lại trên cơ thể đều là ở ngoài da.

Hình ảnh hiện trường

Cảnh sát địa phương cho biết, người đàn ông đi xe máy đã di chuyển đúng vào điểm mù của xe tải tại nút giao giữa đường Santian và đường Ningchuan nên mới xảy ra tai nạn.

