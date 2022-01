Bé gái lớp 3 ở nhà một mình bị người phụ nữ lạ mặt lừa đập 2 con heo đất lấy đi 40 triệu đồng

Thông tin trên CAND, khoảng 9h ngày 19/1, tại một căn nhà khu phố 4, đường 297 phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, đi xe máy chở một ít đồ đằng sau dừng trước nhà và gõ cửa.

Thời điểm này, trong nhà có bé Y.N, học lớp 3, cùng một bé gái khác hàng xóm, học lớp 8 qua chơi. Bé Y.N ra mở cửa.

Người phụ nữ lạ mặt bảo là mẹ của bé Y.N đã đặt một món hàng nhưng chưa trả tiền. Mẹ không có nhà, đã dặn cứ nói bé đập heo đất trả tiền trước cho mẹ.

(Clip: Bé gái ở nhà một mình bị người phụ nữ lạ mặt lừa đảo, đập 2 con heo đất lấy đi 40 triệu đồng)

Tin lời, bé Y.N đã lấy con heo đất nhỏ ra đập và đưa tiền cho người này. Người phụ nữ lại hỏi bé là còn con heo đất nào khác không vì số tiền này chưa đủ. Bé Y.N nghe thế lại chạy lên lầu mang xuống con heo đất tiết kiệm thứ hai và đập rồi đưa hết số tiền tiết kiệm cho người phụ nữ.

Sau khi lấy hết tiền, người phụ nữ đưa cho bé tờ hóa đơn mà người này bảo mẹ của bé đã mua hàng sau đó lên xe bỏ đi mất.

Người phụ nữ áo xanh đứng ngoài cửa đã lừa bé gái lấy đi 40 triệu đồng



Thông tin trên PLO, số tiền mà người phụ nữ lạ mặt đã lấy đi khoảng 40 triệu đồng.

Theo hình ảnh camera ghi lại, để tạo lòng tin với cháu Y.N là mẹ cháu đã nói chuyện, khi vừa tắt điện thoại người phụ nữ đã tiếp tục yêu cầu cháu Y.N nhận và ký vào một tờ giấy gì đó.

“Sau đó người này yêu cầu cháu đưa tiền, cháu nói không có tiền thì người này nói lấy tiền tiết kiệm, và cứ thế cháu bị lừa và lấy con heo đất đưa cho người phụ nữ đập”, anh Đ. - bố cháu Y.N nói thêm.

Người này tiếp tục nói với cháu Y.N là không đủ và yêu cầu cháu Y.N tìm thêm tiền đưa. Cháu Y.N lên lầu lấy tiếp một con heo đất khác đưa cho người phụ nữ và được người này đập bể rồi gom tiền bỏ vào túi rời đi.

"Số tiền khoảng 40 triệu đồng, đó là toàn bộ số tiền mừng tuổi và tiết kiệm của cháu N trong mấy năm qua”, anh Đ. nói tiếp.

Nguồn tin: saostar.vn