Bắt tạm giam chủ quán cà phê Bố Già hành hung nhân viên công ty cây xanh

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Quốc Đạt (SN 1969; trú tại đường Hùng Vương, TP Huế) do có hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Ông Đạt là chủ quán cà phê có tên Bố Già ở trên đường Hùng Vương, TP Huế.

Theo hồ sơ vào khoảng 06 giờ 50 phút ngày 27/5/2020, anh Lê Song Toàn (SN 1971, trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế) là công nhân của Công ty Cây xanh thành phố Huế đang thi hành nhiệm vụ tháo 01 băng rôn quảng cáo treo trên cây xanh trước số nhà 85 đường Hùng Vương, thành phố Huế.

Chân dung Trần Quốc Đạt. Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Ngay sau đó Trần Quốc Đạt là chủ quán cà phê “Bố Già” đến đòi lấy lại băng rôn quảng cáo và có lời qua tiếng lại lại với anh Toàn. Thời điểm này anh Toàn đang dùng điện thoại Iphone 7 plus quay lại sự việc treo băng rôn quảng cáo ở những cây xanh khác thì Đạt đến dùng chân đá vào người, mặt anh Toàn và lấy điện thoại anh Toàn ném đi nơi khác.

Kết quả giám định thương tật cho thấy ông Toàn bị thương với tỷ lệ 22% cùng với chấn thương vùng nhãn cầu phải xuất huyết kết mạc, chưa đánh giá di chứng chức năng, chưa xếp tỷ lệ. Điện thoại của ông Toàn bị hư hoàn toàn, được định giá là hơn 5,8 triệu đồng.

Sau khi bị hành hung, ông Lê Song Toàn và Trung tâm Công viên cây xanh TP.Huế có đơn trình báo và yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của chủ quán cà phê Bố Già.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongplus.vn