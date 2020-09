Bắt khẩn cấp cán bộ trung tâm đấu giá Thái Bình liên quan đến Đường "Nhuệ"

Liên quan đến những vụ việc đã xảy ra tại trung tâm Dịch vụ đấu giá thuộc sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, vào chiều tối 11/9, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bắt giữ thêm 1 nhân viên của trung tâm này.

Đối tượng vừa bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra là Nguyễn Thị Ngấn là cán bộ (với vai trò là Thư ký) trung tâm Dịch vụ đấu giá thuộc sở Tư Pháp Thái Bình. Ngấn bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội danh Tham ô tài sản.

Cùng với việc bắt tạm giam đối tượng Ngấn để phục vụ cho công tác điều tra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị Ngấn. Tại đây, cơ quan chức năng khám xét khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị thuộc sở Tư pháp tỉnh Thái Bình

Bà Ngấn bị bắt do "nghi vấn" có liên quan đến việc thu tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong lĩnh vực đấu giá đất và tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Trước đó cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình cũng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Văn Hiệp (SN 1984, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) là Giám đốc trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977, phường Hoàng Diệu TP.Thái Bình), là đấu giá viên trung tâm này.

Tại cơ quan điều tra, bị can Phạm Văn Hiệp khai trước đây, gia đình và vợ là chị Thiệu Thị H. nhiều lần bị vợ chồng Đường Dương đe dọa bắt cóc con gái, đánh ghen xịt hơi cay vào mặt vợ, nhắn tin đe dọa.

...

Do sợ hãi trước các hành động nói trên nên khi diễn ra đấu giá đất, Phạm Văn Hiệp đã phải thay đổi kết quả theo hướng có lợi cho Nguyễn Thị Dương.

Đồng thời khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Vũ Bình Giang – Phó giám đốc – Trung tâm Dịch vụ Đấu giá về hành vi Đánh bạc.

Riêng đối tượng Nguyễn Thị Ngấn, tại buổi đấu giá quyền sử dụng đất lô số 9, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình diễn ra ngày 20/12/2019 tại trung tâm dịch vụ đấu giá do Vũ Gia Thành là Đấu giá viên được giao điều hành cuộc đấu giá, Trịnh Thị Minh Thủy và Hà Văn Dũng là người giám sát, Nguyễn Thị Ngấn là thư ký, kết quả anh Vũ Thành Đạt là người trúng đấu giá; bà Nguyễn Thị Hạnh là người nhờ Nguyễn Thị Dương đấu giá hộ nhưng không trúng do phiếu trả giá không hợp lệ.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình xảy ra nhiều tai tiếng 2 năm trở lại đây.

Nguyễn Thị Dương đã nhờ các bị can Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng giúp đỡ để bà Hạnh được trúng đấu giá. Mặc dù biết thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh là vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh Vũ Thành Đạt và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Phạm Văn Hiệp do nể nang Nguyễn Thị Dương, đã nhận bà Hạnh là người nhà và nói với các bị can khác giúp đỡ bà Hạnh. Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng do nể nang Phạm Văn Hiệp nên đã đồng ý giúp bà Hạnh. Nguyễn Thị Ngấn không biết việc làm thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn