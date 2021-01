“Ăn mày dĩ vãng”!

QL8A đoạn qua H.Hương Sơn gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua lại.

- "Con đường đẹp nhất Việt Nam" đó NXD!

- Có phải tuyến QL8A nối từ QL1A tại ngã ba Bãi Vọt (TX Hồng Lĩnh) tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và sang nước bạn Lào (có tổng chiều dài hơn 80km) chứ gì?

- Đúng rồi, tuyến QL8A được xem là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam, góp phần bảo đảm giao thông đi lại an toàn, thông suốt, giao thương buôn bán cho nhân dân trong khu vực và thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

- Giờ xuống cấp trầm trọng lắm à?

- Có đi mới biết. Sau 10 năm khai thác, với mật độ xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc và hứng chịu tác động của thiên tai, lũ lụt, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, phát sinh hàng loạt điểm sụt lún trên mặt đường cũng như các mái ta-luy.

- Xuống cấp thì đã có cải tạo, nâng cấp.

...

- Năm 2010, Bộ GTVT đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn Km 37 đến Km 85+ 500, với tổng mức đầu tư hơn 1.662 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2015 công trình sẽ được hoàn thành. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, đến năm 2013 thì Bộ GTVT cho phép triển khai đầu tư theo hình thức phân kỳ. Theo đó, thời gian này sẽ thi công đoạn từ Km 37 đến Km 512+ 3,4 cùng hai cầu: Rọ Ðá, Sơn Hải với tổng số vốn đã bố trí 293 tỷ đồng. Tuy nhiên, thi công đến năm 2017 thì hết vốn và phải dừng lại.

- Thế giờ thì răng Tư Hà Tĩnh?

- Trước thực trạng đó, tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần có ý kiến đề xuất lên Chính phủ. Đầu năm 2020, dự án được bố trí thêm 145 tỷ đồng bao gồm: Giải phóng mặt bằng, xây lắp, và trả nợ cũ. Đến tháng 5- 2020 dự án mới được phê duyệt điều chỉnh, tiếp tục thi công. Hiện tại nhà thầu mới thực hiện được 70% khối lượng công việc và dự kiến đến hết tháng 4- 2021 thì hoàn thành.

- Nguyên nhân vì răng chậm tiến độ?

- Do vướng mắc giải phóng mặt bằng, do thiếu vốn, do mưa lũ nhiều nên không thể thi công.

- QL8A không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Hà Tĩnh mà còn là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc giao thương với nước bạn Lào cũng như một số nước trong khu vực. NXD hy vọng dự án sớm hoàn thành để người dân cũng như các phương tiện lưu thông trên tuyến được thuận tiện hơn.

Tác giả: N.X.D

Nguồn tin: Công an TP Đà Nẵng