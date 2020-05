3 mẹ con ở Hà Tĩnh gặp tai nạn trên đường đi khám sức khỏe

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh L.S.Đ)

Chiều 30/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Công an xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ TNGT khiến 4 người bị thương, trong đó có 3 mẹ con trong một gia đình.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày (30/3), xe ô tô 4 chỗ MAZDA 3 BKS 38A - 217.69 do anh Đặng Văn Chung (trú tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển lưu thông trên QL1, hướng Nam - Bắc.

Khi xe đi đến đoạn qua thôn Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc bất ngờ đâm vào dải phân cách cứng giữa đường.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô con biến dạng hoàn toàn, 2 túi khí phía trước đều bung ra; cả 4 người trên xe (gồm lái xe và 3 mẹ con) bị thương, trong đó có một cháu bé bị thương rất nặng, tiên lượng xấu.

Có thông tin cho biết, ba mẹ con trong vụ tai nạn gọi xe đi từ xã Quang Lộc, huyện Can Lộc ra TP Vinh (Nghệ An) để kiểm tra sức khỏe. Khi xe ra đến xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc thì không may gặp nạn.

